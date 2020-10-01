В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

Жертвами коронавирусной инфекции в столице России стали еще 24 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с COVID-19. Пациенты скончались от осложнений, вызванных SARS-CoV-2. У всех была пневмония и положительный результат тестов на коронавирус.

Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом.