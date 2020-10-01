Защитники прав автомобилистов просят столичный департамент транспорта убрать камеры, фиксирующие сквозной проезд по парковочной зоне. В дептрансе считают, что нарушители создают опасные ситуации, объезжая пробки по "карманам". В свою очередь в Федерации автовладельцев России назвали новые штрафы абсурдными.

О появлении камер "на парковку" пресс-служба дептранса сообщила 28 сентября. Пока такой самописец в городе один, он находится только у дома N 7 на улице Косыгина. Как отмечают в департаменте, именно там водители чаще всего стараются проскочить пробку таким способом. "Проблема действительно есть, - рассказал "РГ" глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. - Она обостряется в вечерний час пик, когда парковки свободны. Такое мы видим не только на улице Косыгина, но и на Большой Ордынке". Как уже писала "РГ", на этой улице за счет переразметки удалось создать дополнительные "карманы". Но парковка там дорогая, продолжает Александр Шумский, и достаточно быстро освобождается.

За сквозной проезд по парковке будут приходить "письма счастья" на 500 рублей

Водители, объезжающие затор по парковке, говорят в дептрансе, еще больше усугубляют ситуацию на дороге. В свою очередь глава московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с "РГ" заявил, что, по его мнению, проезд по обочине ничего опасного в себе не несет. Глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился к начальнику ГИБДД Михаилу Черникову и заммэра Москвы Максиму Ликсутову с предложением отменить этот эксперимент и ждет ответа. С точки зрения дептранса, идея штрафовать за сквозной проезд по парковке согласуется с действующими ПДД. Как отмечают в ведомстве, нарушения будут фиксировать и на фото, и на видео. Таким образом, инспектор, разбирающий материал, сможет понять, стояла машина или двигалась насквозь. Однако, обращает внимание Александр Шумский, здесь может включиться человеческий фактор: ведь даже в процессе парковки водители наезжают на эту разметку. И формально это тоже нарушение. "К тому же, - продолжает руководитель "Пробок. нет", - дополнительные камеры создают излишнюю нервозность у водителя. Он вынужден отвлекаться на спидометры и детали - лишь бы не получить штраф". Кстати, за сквозной проезд по парковке будут приходить "письма счастья" на 500 руб. Это добавит расходов водителям, говорит Шумский, ведь сейчас в Москве даже аккуратные автолюбители за год получают по несколько штрафов.