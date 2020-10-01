В Москве временно закроют кружки и секции

Учреждения дополнительного образования в Москве будут временно закрыты с 5 октября из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире "России 24" заявил мэр Сергей Собянин.

Речь идет о кружках и секциях спортивного и музыкального направления, а также о домах творчества. Они будут закрыты одновременно с началом школьных каникул, отметил Собянин. Таким образом власти попытаются остановить нарастающую динамику по ковиду.

Ранее Собянин назвал критичной ситуацию с распространением вируса в Москве. Мэр призвал горожан следовать всем рекомендациям врачей, чтобы не пришлось вводить строгие санитарные ограничения.