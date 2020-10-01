Собянин назвал критичной ситуацию с COVID-19

Рекомендации властей Москвы о возвращении удаленки не дали почти никакого эффекта, констатировал мэр Сергей Собянин. "Ситуация сегодня - на грани, критична, - заявил он в эфире "России 1", - и если не остановится рост госпитализаций, будем вынуждены принимать более жесткие меры".

Такие оценки мэр озвучил, комментируя транспортную ситуацию в городе на фоне обострения обстановки с COVID-19. По оценкам мэрии, несмотря на рекомендации об организации удаленной работы, пассажиропоток серьезно не снизился. На дорогах столицы сегодня - 9-балльные пробки.

Ранее мэр спрогнозировал рост ежесуточно выявляемых случаев до 3 тысяч. Напомним, что после снятия ограничений летом он был в несколько раз ниже.