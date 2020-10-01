Собянин: Пассажиропоток в транспорте сильно не снижается

Пассажиропоток в московском транспорте в достаточной степени не снизился даже после того, как власти попросили работодателей вернуться к удаленке. На это в своей публикации в блоге обратил внимание мэр Сергей Собянин.

"Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте", - напомнил глава города. Многие отреагировали на этот призыв, однако пассажиропоток все равно остался достаточно плотным. В связи с этим мэрия приняла решение об обязательной удаленке с 5 октября.

Ранее Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом. В ближайшее время, по его прогнозам, ежедневное число вновь зарегистрированных случаев заражений достигнет 3 тысяч.