В России на 40% выросли продажи подержанных автомобилей

В третьем квартале 2020 года продажи подержанных автомобилей выросли на 40% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, об этом говорится в исследовании "Авито Авто", которое оказалось в распоряжении "Российской газеты". Количество сделок на вторичном рынке увеличилось и по сравнению с третьим кварталом 2019 года - на 18%. Средняя цена подержанных автомобилей в России составила 300 000 рублей. В топ наиболее продаваемых по стране вошли 7 моделей отечественного производства и 3 иномарки - Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.

В третьем квартале 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране выросли на 40% по сравнению со вторым кварталом и на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают эксперты "Авито Авто", столь заметный рост продаж в первую очередь объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне подорожания новых автомобилей. Еще одна причина роста продаж в третьем квартале - реализация отложенного спроса, сформировавшегося в стране в период режима самоизоляции.

Средняя цена подержанного автомобиля по России в третьем квартале 2020 года составила 300 000 рублей - на 13% больше, чем в предыдущем квартале и на 11% больше, чем год назад. Увеличение стоимости подержанных автомобилей стало следствием нескольких факторов, среди которых рост цен на новые автомобили и повышение спроса на вторичном авторынке.

Самые высокие цены на подержанные автомобили по итогам третьего квартала зафиксированы в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: здесь средняя цена подержанного автомобиля составила 449 000 и 395 000 рублей соответственно. Татарстан занял третье место в рейтинге регионов с самыми высокими ценами на подержанные автомобили: средняя цена составила 320 000 рублей.

Лидером по доступности подержанных автомобилей является Алтайский край (средняя цена в регионе составляет 190 000 рублей). На втором месте Омская область (217 000 рублей), на третьем - Саратовская область (240 000 рублей).

Самыми продаваемыми практически во всех регионах России стали отечественные автомобили ВАЗ (Lada). Исключение составляют Иркутская и Новосибирская области, а также Красноярский край: в этих регионах лидирует Toyota.

Первое место среди самых востребованных марок по России занял ВАЗ (Lada) со средней ценой в 115 000 рублей. На втором месте - Toyota (средняя цена - 580 000 рублей), на третьем - Hyundai (средняя цена - 460 000 рублей). Четвертую позицию занимает Kia (средняя цена - 560 000 рублей), а пятую - Volkswagen (средняя цена - 460 000 рублей).

В Москве и Московской области в топ-5 самых продаваемых марок вошли (в порядке убывания объема продаж): ВАЗ (Lada), Kia, Hyundai, Volkswagen и Ford. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ВАЗ (Lada) также на первом месте, за ним следуют Volkswagen, Ford, Kia и Hyundai.

Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года удерживают отечественные ВАЗ (Lada) Priora и ВАЗ (Lada) 2114 Samara. Ford Focus - на третьем месте, четвертое и пятое заняли ВАЗ (Lada) Kalina и ВАЗ (Lada) Grantа. Шестое и седьмое места достались моделям Hyundai Solaris и Kia Rio. Места с восьмого по десятое занимают ВАЗ (Lada) 2110, ВАЗ (Lada) 2107 и ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива).

Как и в 2019 году, покупатели отдают предпочтение автомобилям среднего (С) и малого (В) классов. На третьем месте - кроссоверы (SUV), на четвертом - большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 81,2% продаж за III квартал.