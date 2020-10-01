В Новочебоксарске появится ТОСЭР на 1200 рабочих мест

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) будет создана в Новочебоксарске. Эту тему обсудили глава Чувашии Олег Николаев с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, посетившим регион с рабочим визитом.

У ТОСЭР уже есть 18 потенциальных резидентов, готовых открыть 21 производство. По расчетам, создание территории позволит привлечь около 10 миллиардов рублей инвестиций и организовать более 1,2 тысячи рабочих мест во втором по значимости городе республики.

Мишустин поддержал идею развития Новочебоксарска, а сопровождавший его в поездке глава минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в ближайшее время заявка Чувашии будет рассмотрена.

Напомним, делегация федерального правительства посетила ряд крупных предприятий региона. В ходе двусторонней встречи Олег Николаев рассказал главе кабмина РФ рассказал о комплексной программе развития Чувашии, рассчитанной до 2025 года.

- Программой предусмотрено 12 мероприятий по пяти основным направлениям, в числе которых поддержка предпринимательской инициативы, создание условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, поддержка строительства через комплексную застройку и специальные ипотечные программы. В планах также создание восьми технопарков, три из которых государственные и пять частных. Таким образом, нам удалось сформировать образ будущего республики на ближайшие пять лет, описать развитие по годам, - сказал глава Чувашии.