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01.10.2020 13:13
Рубрика: Происшествия

В Перми осудили мужчину, взорвавшего машину девушки после ссоры

Текст: Константин Бахарев

Ленинский суд Перми приговорил 58-летнего мужчину к 4,5 годам лишения свободы условно за подрыв автомобиля. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД.

Подрывник признан виновным по двум статьям УК РФ: 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств) и 167 (повреждение имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное из хулиганских побуждений, путем взрыва). Кроме лишения свободы, пермяк оштрафован на пятьдесят тысяч рублей, помимо этого, он обязан не менять место жительства без уведомления надзорных служб и два раза в месяц являться на регистрацию.

Фото: iStock
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Напомним, что 18 октября прошлого года вечером прогремел взрыв на Комсомольском проспекте Перми. При этом был поврежден автомобиль. Сыщики обнаружили у правого переднего колеса машины самодельное взрывное устройство. При подрыве никто из людей не пострадал.

Через неделю преступника задержали, и нашли у него еще три взрывных устройства. Также выяснилось, что он взорвал автомобиль девушки, с которой поссорился на парковке.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в краевом суде.

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