Гендиректора "Омсктрансмаша" обвинили в растрате 219 миллионов рублей

СК завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора "Омсктрансмаша" Игоря Лобова. Его обвиняют в крупной растрате.

По данным следствия, через посредника руководитель предприятия заключал договоры на оказание юридических, транспортных и транспортно-экспедиционных услуг по заведомо завышенной стоимости. Общая сумма выплат по данным договорам составила 330 миллионов рублей. Однако фактически всю работу выполняли сотрудники "Омсктрансмаша".

- В результате противоправных действий обвиняемого АО "Омсктрансмаш" был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 219 миллионов рублей, - сообщает СУ СКР по Омской области.

Игорь Лобов свою вину не признал. Его сообщник скрылся за границей и находится в международном розыске. В рамках уголовного дела суд наложил арест на квартиру обвиняемого в центре Москвы, оцененную в 98 миллионов рублей.