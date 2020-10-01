К 148 млрд руб. ущерба, который Росприроднадзор намерен взыскать с "Норникеля" за ущерб воде и почве, по результатам экспедиции теперь могут добавиться более 40 млрд рублей.
Норильская экспедиция проходила с 12 июля по 28 августа, рассказал ее научный руководитель Вячеслав Бизиков, замдиректора по научной работе ВНИРО. Ученые обследовали водные объекты, пострадавшие от аварийного разлива дизельного топлива (ручей Надеждинский, реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеро Пясино), а также водные объекты поблизости.
По словам Вячеслава Бизикова, в ходе экспедиции был проведен контрольный отлов рыбы, собраны пробы фито- и зоопланктона, отобраны пробы воды, донных осадков и водных биоресурсов на содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов.
По результатам экспедиции ученые подсчитали, что прямой ущерб от аварии составил 3,5 млрд рублей (или почти 9 млн кг биоресурсов). Эту сумму виновники должны будут выплатить единовременно в качестве штрафа в бюджет.
Помимо этого, еще 40 млрд рублей необходимо будет потратить на восстановление нарушенного состояния водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы - строительство трех рыборазводных завода и выпуск мальков (осетр сибирский, муксун, нельма, сиг и хариус). При этом в сумму не входят затраты на строительство самих заводов. Кроме того, подсчитанные ВНИРО затраты на восстановление водных биоресурсов не входят в расчет ущерба, который ранее сделал Росприроднадзор. По данным ведомства, общий ущерб составил более 148 млрд рублей, из которых вред водным объектам - 147,46 млрд рублей, почвам - 738,6 млн рублей.
Вячеслав Бизиков рассказал, что начиная с 2008 года вылов рыбы в реках и озерах бассейна реки Пясины показывает устойчивую тенденцию к росту и сейчас составляет от 350 до 400 тонн в год. При этом речь идет об особо ценных породах рыб - лососевые, сиговые, хариус, налим, щука и т.д.
"Высказывались мнения о ничтожном рыбохозяйственном значении водоемов пострадавших от аварии на Норильской ТЭЦ-3. Хочу ответственно заявить, что эти суждения не соответствуют действительности", - подчеркнул он.
В рыбе, которая была отобрана в ходе экспедиции, ученые обнаружили загрязнение нефтепродуктами. Такая рыба, по мнению Вячеслава Бизикова, "обречена" - потеряна для рыбохозяйственного использования.
"Нефтепродукты, попадая в ткань рыбы, не выводятся из нее. Сейчас не существует методов очистки рыбного сырья от нефтепродуктов. Однако эта рыба остается живой. Она может участвовать в нересте, давать потомство. Но она имеет пониженный иммунитет и страдает различными патологиями", - пояснил ученый.
По словам Бизикова, в районах водотоков, по которым прошел поток нефтепродуктов до установления заградительных бонов (ручей Надеждинский, часть течения рек Далдыкан и Амбарная), ущерб оказался максимальным. Но даже там экосистемы оказались не полностью уничтожены, заверил Бизиков.
"Сейчас, конечно, ситуация тяжелая. Мы видим небывалый ущерб, небывалое воздействие на водные экосистемы Норило-Пясинской озерно-речной системы. Но дело поправимо. Если будет разработана многолетняя программа мониторинга и реабилитации, то мы сможем все восстановить. И это будет история успеха, а не поражения", - уверен ученый.
Все результаты исследования переданы в Росрыболовство и правоохранительные органы. Пока со стороны "Норникеля" (чей "дочкой" является ТЭЦ-3) никакой реакции не поступало. Однако Вячеслав Бизиков отметил, что с представителями компании ученые плотно и конструктивно сотрудничали на всем протяжении экспедиции.