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Рубрика: Экономика

Нельму оценили по достоинству

Еще 40 млрд рублей за аварию в Норильске требуют вернуть ихтиологи
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
На восстановление водных биоресурсов после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании потребуется 18 лет. За это время нужно построить три рыборазводных завода и выпустить не менее 9 тыс. мальков ценных пород рыбы. К такому выводу пришла экспедиция Росрыболовства, итоги которой представили ученые ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на видеоконференции "РГ".

К 148 млрд руб. ущерба, который Росприроднадзор намерен взыскать с "Норникеля" за ущерб воде и почве, по результатам экспедиции теперь могут добавиться более 40 млрд рублей.

Фото: Юрий Яременко
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Норильская экспедиция проходила с 12 июля по 28 августа, рассказал ее научный руководитель ­Вячеслав Бизиков, замдиректора по научной работе ВНИРО. Ученые обследовали водные объекты, пострадавшие от аварийного разлива дизельного топлива (ручей ­Надеждинский, реки Далдыкан, Амбарная, ­Пясина, озеро Пясино), а также водные объекты поблизости.

По словам Вячеслава Бизикова, в ходе экспедиции был проведен контрольный отлов рыбы, собраны пробы фито- и зоопланктона, отобраны пробы воды, донных осадков и водных биоресурсов на содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов.

По результатам экспедиции ученые подсчитали, что прямой ущерб от аварии составил 3,5 млрд рублей (или почти 9 млн кг биоресурсов). Эту сумму виновники должны будут выплатить единовременно в качестве штрафа в бюджет.

Помимо этого, еще 40 млрд рублей необходимо будет потратить на восстановление нарушенного состояния водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы - строительство трех рыборазводных завода и выпуск мальков (осетр сибирский, муксун, нельма, сиг и хариус). При этом в сумму не входят затраты на строительство самих заводов. Кроме того, подсчитанные ВНИРО затраты на восстановление водных биоресурсов не входят в расчет ущерба, который ранее сделал Росприроднадзор. По данным ведомства, общий ущерб составил более 148 млрд рублей, из которых вред водным объектам - 147,46 млрд рублей, почвам - 738,6 млн рублей.

На восстановление водных биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 40 млрд рублей и 18 лет. За это время придется построить три рыборазводных завода и выпустить 9000 мальков

Вячеслав Бизиков рассказал, что начиная с 2008 года вылов рыбы в реках и озерах бассейна реки Пясины показывает устойчивую тенденцию к росту и сейчас составляет от 350 до 400 тонн в год. При этом речь идет об особо ценных породах рыб - лососевые, сиговые, хариус, налим, щука и т.д.

Рыба с содержанием нефтепродуктов потеряна для рыбохозяйственного использования. Фото: РИА Новости

"Высказывались мнения о ничтожном рыбохозяйственном значении водоемов пострадавших от аварии на Норильской ТЭЦ-3. Хочу ответственно заявить, что эти суждения не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

В рыбе, которая была отобрана в ходе экспедиции, ученые обнаружили загрязнение нефтепродуктами. Такая рыба, по мнению Вячеслава Бизикова, "обречена" - потеряна для рыбохозяйственного использования.

Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
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"Нефтепродукты, попадая в ткань рыбы, не выводятся из нее. Сейчас не существует методов очистки рыбного сырья от нефтепродуктов. Однако эта рыба остается живой. Она может участвовать в нересте, давать потомство. Но она имеет пониженный иммунитет и страдает различными патологиями", - пояснил ученый.

По словам Бизикова, в районах водотоков, по которым прошел поток нефтепродуктов до установления заградительных бонов (ручей Надеждинский, часть течения рек Далдыкан и Амбарная), ущерб оказался максимальным. Но даже там экосистемы оказались не полностью уничтожены, заверил Бизиков.

"Сейчас, конечно, ситуация тяжелая. Мы видим небывалый ущерб, небывалое воздействие на водные экосистемы Норило-Пясинской озерно-речной системы. Но дело поправимо. Если будет разработана многолетняя программа мониторинга и реабилитации, то мы сможем все восстановить. И это будет история успеха, а не поражения", - уверен ученый.

Все результаты исследования переданы в Росрыболовство и правоохранительные органы. Пока со стороны "Норникеля" (чей "дочкой" является ТЭЦ-3) никакой реакции не поступало. Однако Вячеслав Бизиков отметил, что с представителями компании ученые плотно и конструктивно сотрудничали на всем протяжении экспедиции.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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