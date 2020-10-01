Градостроительная политика в Барнауле подвергается критике со стороны застройщиков, архитекторов, ученых, экологов и просто неравнодушных горожан. Суть претензий в том, что у муниципальных чиновников вообще отсутствует стратегия развития краевого центра. В частности, ассоциация "СРО "Алтайские строители" направила в мэрию письмо с конкретными предложениями по созданию плана перспективного развития жилищного строительства города и корректировке генерального плана Барнаула.

- Чтобы выполнить задачи, поставленные президентом России в указе от 21 июля 2020 года "О национальных целях развития РФ в период до 2030 года", алтайскому стройкомплексу остро необходимы новые площадки для жилищного строительства. Этот вопрос неоднократно обсуждался на рабочих встречах и совещаниях в администрациях города и края, в том числе и при рассмотрении генплана Барнаула. Зоны перспективного развития, предусмотренные действующим генпланом до 2036 года, утвержденным решением Барнаульской гордумы в августе прошлого года, уже практически застроены, или их освоение начато (кварталы 2010, 2011, 2032, 2036, 2037, 2038). Запланированная реновация кварталов, занятых аварийным жильем, не проработана, программа развития застроенных территорий отсутствует, - подчеркивает президент СРО "Алтайские строители" Юрий Гатилов.

Тема квартальной застройки возникла не сегодня. Строители давно просят у властей: создайте наконец-то банк земельных участков, привлекательных для инвесторов, причем не только барнаульских. Конечно, по формальным показателям все внешне выглядит нормально - планы строительства пока выполняются. Однако нельзя жить только сегодняшним днем.

- Стройка есть стройка - требуется планирование минимум на пять лет вперед, - напоминает гендиректор СРО Зинаида Герасимович. - Поэтому строители сами начали искать пути решения назревших проблем. Иначе завтра будет поздно.

Саморегулируемая организация предлагает рассмотреть для комплексной застройки несколько земельных участков. Наиболее крупный из них - ориентировочной площадью около одной тысячи гектаров - расположен в районе пересечения улицы Просторной и Павловского тракта. Старым генеральным планом, утвержденным Барнаульской городской думой в феврале 2010 года, предусматривалось освоение этой территории под жилищное строительство. Однако в ныне действующей редакции генплана функциональное использование указанных земельных участков определено как сельскохозяйственное, хотя они не относятся к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям. На этих землях можно возвести пять-восемь миллионов квадратных метров жилья. Строители предлагают рассмотреть возможность сохранения вида разрешенного использования "для жилищного строительства". Это прекрасное место для многоэтажек. К тому же освоение территории в данном кадастровом квартале уже началось, утвержден проект планировки и межевания первого микрорайона площадью 86 гектаров.

Ассоциация обозначила еще три перспективных участка. Первый - территория в районе поселка Пригородный (за пивзаводом). Это земли сельскохозяйственного назначения площадью около сотни гектаров из состава земель АО "Пригородный", прилегающих к жилой застройке, песчаному карьеру и транспортным магистралям. Земельный участок под перспективное жилищное строительство был предусмотрен еще генпланом 2010 года. Здесь предполагалось появление жилых высоток.

Второй участок - территория в районе Нового моста через Обь в границах улиц Промышленной и Приречной (до здания Барнаульского элеватора). На этой площадке в 37 гектаров, по оценке строителей, можно возвести примерно 270 тысяч квадратных метров жилья и сопутствующих объектов социально-культурного назначения. Чтобы освоить территорию, необходимо довести до ума уже начатое берегоукрепление - завернуть около Лодочной станции консоль, чтобы паводками не вымывался грунт из-под зданий и сооружений.

Кроме того, краевым министерством природных ресурсов был проведен аукцион на право заключения договора о создании искусственного земельного участка площадью семьдесят гектаров на водном объекте Лесной пруд вдоль реки Барнаулка для жилищного строительства. Проектом планировки предусмотрено возведение 29 многоэтажек общей площадью квартир 350 тысяч квадратных метров, детского сада, школы и спорткомплекса.

- Не понимаю, зачем "лепить" высотки на улице Взлетной ("РГ" рассказала об этих планах в предыдущем выпуске "Экономики Сибири", N215 от 24.09.2020. - Прим. ред.), если в городе хватает свободной земли? Просто обозначенными нами участками надо целенаправленно заниматься всем профильным службам: сформировать их, внести в генплан и так далее, - поясняет дальнейшую цепочку действий Зинаида Герасимович.

В краевом центре идет очень плотная жилая застройка, поэтому зеленые зоны надо увеличивать, а не наоборот, убеждено руководство СРО "Алтайские строители". Раньше при проектировании барнаульских микрорайонов предусматривались зеленые зоны и внутри кварталов, а сейчас такое почему-то не практикуется.

Между тем

По мнению строителей, целесообразно создать рабочую группу по анализу принятого в прошлом году генплана. Это нужно хотя бы потому, что при его утверждении строители не получили пояснительной записки, в которой конкретно перечислялись бы внесенные в документ изменения. Тогда у строительного сообщества (да и не только) была возможность сразу сказать, с какими поправками они согласны, а с какими - нет. И не было бы скандалов, подобных тем, которые возникли с выделением земельных участков на улицах Кутузова, Взлетной и Змеиногорском тракте. В противном случае возникает подозрение, что за земельными отводами стоят не задачи градостроительства, а чьи-то частные интересы.