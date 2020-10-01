Спасатели Ставрополья помогут в тушении пожаров на Дону

Почти сто спасателей и пожарных из Ставропольского края отправилась в Ростовскую область. Они помогут в тушении ландшафтных пожаров, бушующих сейчас на территории соседнего региона, сообщили в четверг в краевом управлении МЧС России.

Аэромобильная группировка уже выдвинулась в зону ЧС. Там из-за сухой погоды и сильного ветра пожары возникли сразу в нескольких районах Ростовской области. На помощь своим коллегам отправились 98 человек личного состава,13 единиц техники.

- Спасатели имеют с собой все необходимое снаряжение для проведения аварийно-спасательных работ. Основная наша задача - не допустить переход огня на населенные пункты. В данный момент мы направляемся в зону хутора Дубравный Цимлянского района, где горит лесной массив на площади более 270 гектаров, - рассказал подполковник внутренней службы Владимир Сухоруков, который возглавил группу пожарных и спасателей Ставрополья.

Напомним, как ранее заявляли в МЧС РФ, наиболее сложная обстановка сложилась в Цимлянском, Каменском, Красносулинском, Константиновском, Милютинском, Тацинском и Шолоховском районах. Общая площадь ландшафтных пожаров составила более 400 га. В двух населенных пунктах Ростовской области пожарами уничтожены два жилых дома, десять хозяйственных построек и 20 гаражей