Спасатели Ставрополья помогут в тушении пожаров на Дону

Новости

Путин снова проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 13:54
Белорусская РСЗО "Шквал" успешно прошла залповые испытания 13:48
Эльман Пашаев сообщил, что на него напали неизвестные в Москве 13:46
На развитие первичного звена здравоохранения выделят 500 млрд рублей 13:42
Мишустин попросил членов правительства внимательно относиться к высказываниям 13:39
В Грозном спецназовцы сдали испытания на право ношения краповых беретов 13:30
Пассажирам метро в масках раздали подарки 13:27
Источник: Глушаков подписал контракт с "Химками" 13:22
Украинских пограничников будут судить за "незаконную депортацию" Саакашвили 13:17
С 5 октября половина подмосковных школ уходит на каникулы 13:14
МВД: В розыске числятся свыше тысячи пропавших детей 13:12
Эксперты рассказали, чем опасны дешевые квартиры 12:59
У станций московского метро волонтеры начали раздавать маски 12:52
Евросоюз уличил Великобританию в нарушении сделки по Вrexit 12:46
Победившая на выборах уборщица вступила в должность главы поселения 12:36
Информация о строящихся объектах будет храниться в единой системе 12:34
В травматологическом отделении тюменской больницы выявили очаг COVID-19 12:24
В Подмосковье изъяли более 6 кг наркотиков 12:24
Первый снег может припорошить Москву 28-29 октября 12:23
Приезжая украла у московской пенсионерки 400 тысяч рублей 12:08
МЧС переработало все документы по пожарной безопасности 12:06
Папа Римский Франциск отказался встретиться с госсекретарем США 12:03
Нидерланды ужесточили антикоронавирусные ограничения 11:52
В Великом Новгороде нашли берестяную грамоту с вопросами о военной тайне 11:46
Шомуродов улетел в Италию для перехода в "Дженоа" 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
01.10.2020 10:55
Рубрика: Происшествия

Спасатели Ставрополья помогут в тушении пожаров на Дону

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Почти сто спасателей и пожарных из Ставропольского края отправилась в Ростовскую область. Они помогут в тушении ландшафтных пожаров, бушующих сейчас на территории соседнего региона, сообщили в четверг в краевом управлении МЧС России.

При пожаре в волгоградском хуторе погибли два человека

Аэромобильная группировка уже выдвинулась в зону ЧС. Там из-за сухой погоды и сильного ветра пожары возникли сразу в нескольких районах Ростовской области. На помощь своим коллегам отправились 98 человек личного состава,13 единиц техники.

- Спасатели имеют с собой все необходимое снаряжение для проведения аварийно-спасательных работ. Основная наша задача - не допустить переход огня на населенные пункты. В данный момент мы направляемся в зону хутора Дубравный Цимлянского района, где горит лесной массив на площади более 270 гектаров, - рассказал подполковник внутренней службы Владимир Сухоруков, который возглавил группу пожарных и спасателей Ставрополья.

Напомним, как ранее заявляли в МЧС РФ, наиболее сложная обстановка сложилась в Цимлянском, Каменском, Красносулинском, Константиновском, Милютинском, Тацинском и Шолоховском районах. Общая площадь ландшафтных пожаров составила более 400 га. В двух населенных пунктах Ростовской области пожарами уничтожены два жилых дома, десять хозяйственных построек и 20 гаражей

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

На развитие первичного звена здравоохранения выделят 500 млрд рублей
Зарплаты бюджетников с 1 октября повышаются на 3 процента
ФСИН разработала план по ликвидации тюремных колл-центров
Задержаны похитители иконы, подаренной президентом Валдайскому монастырю
Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
В Москве у пенсионерки в квартире отобрали 195 тысяч рублей
Иск об имуществе Арашуковых будет рассматривать Басманный суд