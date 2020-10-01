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01.10.2020 02:31
Рубрика: Спорт

"Краснодар" опубликовал фото из раздевалки после матча с ПАОКом

Текст: Александр Ершов
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар" Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"

О том, какие необыкновенные эмоции испытывают футболисты "Краснодара" после победной игры в Греции с ПАОКом, которая впервые в истории вывела "быков" в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА, можно судить по фотографии из раздевалки кубанской команды. Этот снимок появился на официальной странице клуба в Twitter.

"Они счастливы, вы счастливы, мы счастливы!" - говорится в подписи к теперь уже историческому снимку. На фото - 24 абсолютно довольных человека: футболисты, тренеры и сотрудники административного штаба клуба.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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А еще добавляется удивительный факт: оказывается, поединок в Салониках стал 500-м официальным матчем "Краснодара" за всю историю клуба. Вот такие удивительные совпадения!

Здесь же помещен и минутный видеоролик, снятый на поле стадиона "Тумба" в Салониках кем-то из технических сотрудников команды вскоре после финального свистка. На нем - та же радостные лица футболистов и их победные восклицания. Причем, пожалуй, громче всех радуются случившемуся два, как считается самых "холодных" по проявлению темперамента, скандинава: шведский полузащитник Виктор Классон и его партнер по национальной сборной, форвард "Краснодара" Маркус Берг.

Напомним, в ночь со среды на четверг "Краснодар" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов "Краснодар" в Салониках обыграл греческий ПАОК - 2:1. Эта победа позволила "быкам", которых тренирует Мурад Мусаев, завоевать путевку в групповой этап главного клубного турнира Европы. Более того, впервые в истории в нем будут выступать сразу три российские команды: еще питерский "Зенит" и московский "Локомотив".

Как уже сообщалось, состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов в четверг, 1 октября, в Швейцарии. Что касается "Краснодара", то он при посеве оказался в третьей корзине вместе с киевским "Динамо", австрийским "Зальцбургом", немецким "Лейпцигом", греческим "Олимпиакосом", а также тремя итальянскими клубами - "Интером", "Лацио" и "Аталантой".

Любопытно, что президент и владелец ФК "Краснодара" Сергей Галицкий, благодаря которому черно-зеленые всего за 12 лет прошли путь от создания команды до Лиги чемпионов, отреагировал на эту викторию пока весьма сдержанно. Создатель клуба (хорошо известно, что он мечтал именно о попадании "быков" в групповой турнир Лиги чемпионов) разместил на своей странице в Twitter лишь единственное сообщение с перевернутым смайликом.

"Краснодар" в Европе

По данным официального сайта клуба, "Краснодар" против ПАОКа провел свой 64-й матч в еврокубках и шестой - в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Этот выигрыш стал для команды суммарно 31-м в клубных турнирах Старого Света. А текущая статистика за все годы ее выступления в них такова: 31 победа, 12 ничьих, 21 поражение, разница мячей 102-80. В Лиге чемпионов УЕФА в активе черно-зеленых теперь 3 победы, 3 поражения и разница мячей 8-11.

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