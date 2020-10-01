Кубань с начала года посетили более 9,5 миллиона туристов

С начала 2020 года Кубань посетили более 9,5 миллиона гостей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, продление программы кэшбэка позволит сохранить высокую загрузку курортов Кубани до конца года.

- Курортный сезон на Кубани длится круглый год, поэтому решение продлить программу кэшбэка для нашего региона особенно важно, - отметил он. - Заполняемость отелей на сегодняшний день высокая. На побережье Черного моря заполнено 70 процентов номерного фонда, на Азовском - более 66 процентов. Мы рассчитываем, что, в том числе за счет программы кэшбэка, поток туристов до конца года будет высоким.

Напомним, программа кэшбэка за туры по России продлена до 10 января 2021 года. Кроме того, увеличен максимальный размер возврата за поездку до 20 тысяч рублей. Главное условие - наличие карты "Мир".

На Кубани из-за пандемии коронавируса этим летом отдохнули всего 27 тысяч детей.

- В летний период у нас отдохнуло порядка 27 тысячи детей, в том числе 21 тысяча ребят из края и шесть тысяч из других регионов, в том числе из Арктической зоны, - сказал Кондратьев. - Прием продолжается, поскольку на Кубани круглогодичная система оздоровления детей. Для нас, как для региона, в котором ежегодно летом отдыхает более 650 тысяч детей, стояла задача провести оздоровительную кампанию максимально безопасно. С одной стороны, предоставить детям возможность отдохнуть, укрепить здоровье, с другой - не допустить заражения. И нам это удалось.

Напомним, в этом году летняя оздоровительная кампания началась на месяц позже - 1 июля, но и закончилась почти в сентябре.

Как отметил глава региона, несмотря на трудности, на Кубани удалось сохранить бюджет финансирования летней кампании: он остался практически на уровне прошлого года - более двух миллиардов рублей.