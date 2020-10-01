В Калмыкии пастуху дадут миллион рублей за помощь в поиске беглецов

Пастух из Калмыкии получит миллион рублей за помощь в поимке заключенных, сбежавших из колонии в дагестанском поселке Шамхал, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Дагестана.

Шестеро осужденных сбежали через подкоп в ночь на 23 сентября. Накануне их задержали в Калмыкии сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии и Следственного комитета.

Обещанная властями сумма за содействие в установлении местонахождения заключенных будет выплачена в ближайшее время, после того, как всю информации проверят и установят личность пастуха.

Задержанных доставили в следственное управление для производства следственных и процессуальных действий.