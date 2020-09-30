Сбежавших из колонии Дагестана осужденных нашли в Калмыкии

Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строго режима в Дагестане, задержаны на территории Калмыкии, сообщает МВД РД. Подробности операции пока не разглашаются.

С внеплановым рабочим визитом в УФСИН по республике Дагестан прибыл руководитель ФСИН России Александр Калашников. Он провел совещание с руководством управления в связи со сложившейся обстановкой в УФСИН региона. Федеральное ведомство также подтверило информацию о задержании шести осужденных.

Напомним, дерзкий побег из колонии строгого режима, расположенной возле дагестанского поселка Шамхал-Термен, в ночь на 23 сентября совершили шесть рецидивистов. Прокопав тоннель, они скрылись в неизвестном направлении.

Власти Дагестана известили, что выплатят до одного миллиона рублей за оказание помощи в розыске беглецов. "Деньги уже выделены из бюджета республики", - рассказал глава республики Владимир Васильев.

В ходе расследования были задержаны мастер производственного участка ИК № 2, где был сделан подкоп, через который осужденные совершили побег, и родственник одного из шести сбежавших заключенных. Последнего подозревают в том, что он участвовал в организации побега и оказывал осужденным различную помощь.