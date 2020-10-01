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Рубрика: Происшествия

В Тюмени скончались двое пострадавших при пожаре детей

Текст: Татьяна Воробьева

Несмотря на все усилия врачей из-за тяжелого шока и развития полиорганной недостаточности сегодня утром скончались двое мальчиков, пострадавших в результате пожара в СНТ "Малинка".

"Одному было шесть лет, второму - одиннадцать. За жизнь третьего ребенка врачи продолжают бороться, но прогноз тоже неблагоприятный", - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

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Напомним, деревянный частный дом в садовом товариществе вспыхнул накануне в пять двадцать утра. В это время в нем были только четверо детей, взрослые члены семьи отсутствовали. Четырехлетняя девочка скончалась в месте, троих детей соседи смогли вытащить из полыхающего строения (с ожогами 50-60 процентов их увезли в больницу).

Обстоятельства трагедии проверяют правоохранительные органы. По данным Следственного комитета области, причиной пожара стала неисправная проводка. "Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - передает пресс-служба ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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