В травматологическом отделении тюменской больницы выявили очаг COVID-19

В травматолого-ортопедическом отделении ОКБ№2 выявлены заболевшие COVID-19, передает региональный оперштаб.

Как уточнили в департаменте здравоохранения, поступил пациент экстренно, результаты тестов на момент обсервации были отрицательные, первые симптомы коронавируса (высокая температура) появились позднее.

На момент обнаружения "нулевого" пациента в отделении лежало 53 человека, у 12 из них подтвердился COVID-19.

"Один пациент переведен на амбулаторное лечение, для двоих сформированы условия временной изоляции в ОКБ №2, девять человек переведены в моноинфекционные госпитали", - сообщает Минздрав.

Заразилось и несколько сотрудников медучреждения: из 22 человек у пяти выявлена инфекция. Все лечатся амбулаторно.

На сегодня плановых и экстренных пациентов распределили на два других травматолого-ортопедических отделения. В больнице одно отделение закрыли на карантин.

Всего по данным опертшатаба, на первое октября в Тюменской области зафиксирован 81 новый случай болезни.

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