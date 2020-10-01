Роскошный "ПАЗик": автодом с кухней и туалетом за 1,7 млн рублей

Авторы канала на Youtube "808" отправились в город Павлово для того, чтобы рассказать об очередном отечественном автодоме. В этот раз к ним в руки попал кемпер на базе автобуса ПАЗ-3206 2012 года выпуска.

Снаружи дом на колёсах, окрашенный в сиреневый цвет, получил выдвижной тент-маркизу, солнечные панели и люки на крыше, подножку с электроприводом для доступа в салон, разъём для заправки бака с водой, отопитель, кассету санузла в боковом отсеке, а также силовой бампер с лебёдкой, оригинальные фары, дополнительное освещение, багажное отделение сзади.

Внутри "ПАЗик" оборудован обеденной и кухонной зонами, двумя спальными местами, туалетом и душем, различными шкафчиками для хранения вещей. Также имеется доработанная тепло- и шумоизоляция внутреннего пространства.

ПАЗ-3206 оснащается 136-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ V8, газобаллонным оборудованием, внедорожной резиной, полным приводом с мостами и агрегатами от легендарного ГАЗ-66. Машина способна проехать 1000 километров без дозаправки. Максимальная скорость - 95 км/ч.

ПАЗ, зарегистрированный в качестве автодома, переведён с автобусной категории D в категорию C. Стоимость автобуса составляет 500 000 рублей, полная переделка обошлась в 1 200 000 рублей. Соответственно кемпер на базе "ПАЗика" стоит 1 700 000 рублей.

Фото: скриншот с youtube.com

Фото: скриншот с youtube.com