"Ростов" объявил о переходе нападающего Обухова

"Ростов" подписал контракт с нападающим Владимиром Обуховым, ранее выступавшим за "Тамбов".

В четверг "Ростов" продал в итальянский клуб "Дженоа" узбекского нападающего Элдора Шомуродова и практически сразу объявил о трансфере форварда "Тамбова" Владимира Обухова. Сумма сделки не раскрывается.

Как сообщает сайт "Ростова", контракт с Обуховым заключён на три года. Ранее в СМИ сообщалось о том, что 28-летний игрок линии атаки будет получать в новом клубе около полутора миллионов рублей в месяц.

Обухов - воспитанник "Спартака". Его предыдущим клубом был "Тамбов", за который он выступал с прошлого сезона.