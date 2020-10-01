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Рубрика: Спорт

"Ростов" объявил о переходе нападающего Обухова

Текст: Максим Домчев

"Ростов" подписал контракт с нападающим Владимиром Обуховым, ранее выступавшим за "Тамбов".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Источник: Глушаков подписал контракт с "Химками"

В четверг "Ростов" продал в итальянский клуб "Дженоа" узбекского нападающего Элдора Шомуродова и практически сразу объявил о трансфере форварда "Тамбова" Владимира Обухова. Сумма сделки не раскрывается.

Как сообщает сайт "Ростова", контракт с Обуховым заключён на три года. Ранее в СМИ сообщалось о том, что 28-летний игрок линии атаки будет получать в новом клубе около полутора миллионов рублей в месяц.

Обухов - воспитанник "Спартака". Его предыдущим клубом был "Тамбов", за который он выступал с прошлого сезона.

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