Самый дешевый Skoda Karoq доступен для заказа в России

Компания Skoda сообщила о начале приёма заказов на кроссовер Karoq с двигателем 1.6 MPI и 5-ступенчатой механической коробкой передач - это самые доступные версии модели на данный момент.

До этого Skoda предлагала Karoq с 1.4 TSI мощностью 150 л.с., который на переднеприводных версиях агрегатируется 8-ступенчатым "автоматом", на полноприводных - с 6-скоростным "роботом" DSG. Цены - от 1 453 000 и 1 543 000 рублей соответственно.

Кроссовер с новым силовым агрегатом - 110-сильный "атмосферник" объёмом 1.6 литра и МКП - стоит 1 359 000 рублей. В базовую комплектацию Active включены: кондиционер, аудиосистема с восемью динамиками, ассистент подъёма в гору, центральный замок с дистанционным управлением, четыре подушки безопасности, а также двухспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и клавишами управления радио и телефоном, электронная система курсовой устойчивости.

Karoq с аналогичным мотором и трансмиссией в комплектации Ambition стоит 1 512 000 рублей. Кроссовер оснащён двухзонным климат-контролем, системой запуска двигателя с кнопки, чёрными рейлингами, задними датчиками парковки, датчиком дождя. Опционально для модели предложены цифровая приборная панель с различными режимами отображения информации, информационно-развлекательная система Bolero, а также камера заднего вида с омывателем.

"Этот популярный двигатель появился на модели Karoq прежде всего благодаря запросам российского рынка. С надежным и проверенным мотором 1.6 MPI наш компактный кроссовер станет еще доступнее для покупателей и их семей", - прокомментировал старт продаж новых версий модели Ян Прохазка, глава Skoda в России.