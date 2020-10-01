В Госдуме оценили решение Дании по "Северному потоку-2"

Здравый смысл возобладал - так в думском комитете по энергетике оценили решение Датского энергетического агентства выдать Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2" на континентальном шельфе страны.

Таким образом, работы в рамках проекта в водах Дании могут возобновиться.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, которого цитирует RT, назвал это решение позитивным и здравым. Такой шаг, по его словам, свидетельствует о настрое европейских стран работать в правовом поле и выполнять требования законодательства - и национального, и европейского.

Здравый смысл говорит в пользу того, что данный проект поспособствует повышению энергобезопасности Европы, а препятствия строительству "Северного потока-2" носят исключительно политический характер.

"Так что как Евросоюз нуждается в этом газопроводе и в российском газе, я просто уверен, что он будет достроен и запущен в эксплуатацию", - резюмировал парламентарий.