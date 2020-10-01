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Рубрика: Спорт

В "Локомотиве" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, в котором московский клуб сыграет с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом". Наставник дал оценку соперникам, добавив, что его команде будет непросто. Впрочем, он уверен в том, что на этой стадии турнира не бывает легких соперников.

Фото: Стрингер/Sputnik
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"Не могу сказать, доволен я или нет - это Лига чемпионов, и любая группа будет сложной. Я просто счастлив, что мы попали в число 32-х лучших команд Европы. Будем биться и постараемся сделать все возможное, чтобы успешно представлять наш клуб и весь российский футбол на европейской арене", - цитирует Николича официальный сайт "Локомотива".

Наставник российского клуба признался, что счастлив, что придется играть с сильнейшим клубом Европы "Баварией".

"Я счастлив, что мы попробуем силы против них. Мы должны сделать все возможное и верить в себя", - сказал он.

Николич отметил, что ему нравится игра "Атлетико" и стиль главного тренера команды Диего Симеоне.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Лига чемпионов 2020/2021

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