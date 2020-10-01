В ходе видеоконференции с участием ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) эксперты обсудили подробности и результаты экспедиции Росрыболовства по оценке ущерба водным биологическим ресурсам Норило-Пясинской озерно-речной системы.

В беседе с обозревателем "РГ" заместитель директора по научной работе ФГБНУ "ВНИРО", научный руководитель экспедиции, доктор биологических наук Вячеслав Бизиков и руководитель Тюменского филиала ФГБНУ "ВНИРО", руководитель экспедиции Евгений Даринов рассказали, что на восстановление водных биоресурсов после аварии в Норильске в конце мая этого года потребуется 18 лет. За это время предстоит построить три рыборазводных завода и выпустить не менее 9 тыс. мальков ценных пород рыбы. По оценке ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), это обойдется в сумму 40 млрд рублей без учета расходов на строительство самих заводов.

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