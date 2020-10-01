В России за месяц подорожали автомобили 30 брендов

Автомобили продолжают дорожать в России. В течение сентября цены на машины изменились у 30 брендов, то есть у большей части из представленных на отечественном авторынке. Средний рост стоимости в сравнении с августом составил 1,4%. Об этом говорится в исследовании аналитиков "Авто.ру", с которым ознакомилась "РГ".

В исследовании названы несколько автомобилей, которые подорожали особенно сильно. Среди них выделяются два кроссовера китайской компании FAW. Так, цена модели X80 во всех комплектациях увеличилась на 12-14% - примерно на 160 000 рублей. А более компактный SUV марки - X40 - подорожал на 10-11% (около 108 000 рублей). Также в числе "лидеров" - внедорожники Jeep Compass и Haval H5. У первого стоимость выросла на 10-13% в зависимости от версии, у второго - на 7-9%. Это примерно 280 000 и 100 000 рублей соответственно.

Но эти цифры меркнут на фоне разницы, которую в сентябре пришлось заплатить тем, кто не успел взять Mercedes-Benz AMG G 63 в августе - полмиллиона рублей. Любопытно, что это всего 3% от его прежней цены. К слову, почти все автомобили немецкого производителя подорожали - на 1,3-3%. Исключение составили только что вышедший на рынок Maybach GLS-класса, а также V-класс, Vito и X-класс.

У BMW на 430 000 рублей выросли в цене автомобили 5-й серии - M550i xDrive и M550i xDrive M Special. В то же время Lexus LS в большинстве комплектаций подорожал на 428 000 рублей.

Удивительно, но аналитики обнаружили и несколько случаев снижения цены. Дешевле стали Hyundai Creta в комплектациях Active с мотором 1.6 и полным приводом (минус 13 000 рублей) и Active+Winter (минус 40 000), топовая версия Kia Ceed с 1.6 и "автоматом" (минус 60 000) и Toyota Fortuner с бензиновым мотором и "автоматом" (минус 40 000).

"Рост цен во многом спровоцирован подорожанием валют", - сделал вывод генеральный директор компании "Яндекс.Вертикали" Антон Забанных.

Поскольку за прошедший месяц доллар и евро подорожали на 6-8%, он предположил, что "повышение цен на автомобили в ближайшие пару месяцев продолжится". "Особенно учитывая дефицит машин у дилеров", - подчеркнул топ-менеджер.