Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения

Важное для автомобилистов решение опубликовал Верховный суд. В нем разъясняется, что должны снимать на видео инспекторы ГИБДД при оформлении нарушения правил дорожного движения.

Процесс проверки на алкогольное опьянение и его результат должны быть зафиксированы на видео. Фото: Сергей Куксин/РГ

Напомним, что освидетельствование на алкогольное опьянение, направление на медосвидетельствование, а также оформление отказа от прохождения медосвидетельствования должны проходить либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись. Из-за нарушений процедуры оформления суды часто освобождают водителей от наказания. Например, если отсутствовали понятые и видеозапись не велась - это повод прекратить дело. В данном случае, как сообщает портал pravo.ru, водитель попытался оспорить лишение его прав на том основании, что сотрудники ГИБДД не сняли на видео момент оформления протокола.

Итак, некоего Олега Корсака в 9 утра остановили инспекторы ГИБДД в Нижегородской области. При проверке документов они почувствовали запах алкоголя и предложили водителю пройти освидетельствование на алкогольное опьянение - дыхнуть в алкотестер. Однако Корсак от этого заманчивого предложения отказался.

Свой отказ в суде Корсак мотивировал тем, что на приборе был установлен мундштук, а инспекторы отказались его менять. Ему предложили пройти медосвидетельствование. Но и от этого водитель отказался. Тогда инспектор оформил протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях - отказ от медосвидетельствования. А мировой суд лишил Корсака прав на полтора года и назначил штраф 30 тысяч рублей.

Это решение водитель обжаловал во всех инстанциях, утверждая, что протоколы его заставили подписать, от управления его не отстраняли и машину не задерживали. А это - грубейшие процессуальные нарушения, поэтому решение мирового судьи необходимо отменить.

В жалобе в Верховный суд он в дополнение ко всему указал, что оформление происходило без понятых, а инспекторы не вели видеозапись оформления протокола и того момента, когда он его подписывает.

Верховный суд, изучив дело, указал, что, согласно материалам, водитель был отстранен от управления, о чем есть протокол, подписанный самим Корсаком. Никаких замечаний по поводу отстранения он не выразил.

Машина также была задержана. В деле есть протокол задержания, подписанный водителем. И в нем также нет никаких замечаний.

Вопреки доводам автора жалобы, в материалах дела есть видеозапись, на которой зафиксирован отказ Корсака от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования. Из видеозаписи следует, что права Корсаку разъяснены и понятны. Также ему разъяснена ответственность, предусмотренная КоАП, за отказ от прохождения медосвидетельствования. Какого-либо давления на Корсака, согласно видеозаписи, не оказывалось, отметил Верховный суд.

То обстоятельство, что на видеозаписи не отражен момент составления протоколов по делу, не влечет безусловную отмену судебных актов, поскольку все протоколы составлены в присутствии Корсака, их копии ему вручены, замечаний по их составлению от него не поступало. По этой причине ВС оставил в силе и без изменений решения нижестоящих судов.

Как видно из этого решения, закон не требует съемки процесса заполнения протокола. Главное, что на видео есть разъяснение прав, зафиксирован отказ от обоих освидетельствований, разъяснены последствия этого отказа.

Если бы проводилось освидетельствование на алкогольное опьянение, то на видео должна быть запечатлена эта процедура. Если бы он согласился на медосвидетельствование, то и этот момент должны были бы зафиксировать. При этом само медосвидетельствование на видео не фиксируется. И понятые в кабинете врача не присутствуют.