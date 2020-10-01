Выживший при крушении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе

Курсант Вячеслав Золочевский, выживший при крушении самолета Ан-26 на Украине, рассказал, что сидел почти рядом с кабиной пилотов, полет длился нормально, но во время посадки возник резкий крен. "И я по ходу подлетел, ударился головой", - рассказал Золочевский телеканалу ТСН. После удара, парень потерял сознание, а очнулся уже внутри горящего самолета, затем выбрался наружу.

Как ранее писала "Российская газета", единственный выживший при крушении Ан-26 курсант опроверг информацию, что он выпрыгнул из падающего самолета в последний момент. Напомним, Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился вечером 25 сентября возле города Чугуев. На его борту находились 27 человек, в том числе 20 курсантов. По предварительным данным, у самолета на глиссаде отказал один из двигателей.