ABC: В США расходы на предвыборную гонку бьют рекорды

Расходы на президентскую гонку в США в этом году составят по меньшей мере 5,2 миллиарда долларов, а общие траты в нынешнем избирательном цикле достигли 10,8 миллиарда. Это является рекордной суммой, сообщила телекомпания ABC, ссылаясь на исследование некоммерческой организации Центр за ответственную политику.

Отмечается, что в данную сумму входят расходы на предвыборную кампанию кандидатов на пост президента США, участников борьбы за места в Палате представителей и Сенате Конгресса, траты национальных комитетов Республиканской и Демократической партий, а также комитетов политических действий, оказывающих поддержку различным кандидатам.

Избирательный цикл 2020 года "превосходит абсолютно все, что мы наблюдали ранее или могли вообразить", - цитирует ТАСС исполнительного директора Центра за ответственную политику Шейлы Кримхолц. Нынешние выборы уже стали самыми дорогостоящими в истории, а ведь это еще не окончательная сумма.

Напомним, третьего ноября в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также члены местных органов власти. Борьбу за пост главы гсударства ведут действующий президент и республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. На днях состоялись их первые теледебаты, которые уже назвали позором Америки.