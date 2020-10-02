Андрейченко: Судьба страны будет решаться самими белорусами

Республика, констатировал парламентарий, "столкнулась с беспрецедентным внешним и внутренним давлением. Раскрученный протест привнесен извне с использованием центров психологического воздействия. Нас продолжают испытывать на прочность, подвергают небывалой информационной агрессии".

Сложившаяся ситуация, по его словам, в значительной степени определяет и характер работы депутатов в избирательных округах. Сегодня, убежден он, "в фокусе внимания должны быть вопросы занятости, создания новых рабочих мест, выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий. Нельзя ослаблять работу по борьбе с коронавирусом. В поддержке по-прежнему нуждаются наиболее уязвимые категории населения - инвалиды, одинокие пожилые люди, многодетные семьи".

Особое внимание Андрейченко обратил на необходимость расширения общественного диалога. В настоящее время, считает он, как никогда важно прислушиваться к инициативам на местах и находить общий язык с молодежью. Ведь именно она, к сожалению, не всегда может объективно оценить те действия, на которые ее толкают, информирует БЕЛТА.

С другой стороны, спикер признал, что "в обществе созрел определенный запрос на перемены. Как обозначил глава государства, реформы необходимо начинать с изменения Конституции. Поэтому очень важно изучить общественное мнение по этому вопросу через прямой разговор с избирателями. Работа предстоит интенсивная, провести ее следует системно и слаженно", - отметил Андрейченко.

Он предложил обсудить народные инициативы со специалистами, экспертами, представителями общественных организаций. "При необходимости - провести парламентские слушания, чтобы подготовить выверенные предложения для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании, где будут определены ключевые векторы развития страны. Депутаты должны серьезно поработать и над проектом закона, усиливающим роль и авторитет этого общественного форума", - добавил оратор.

Затронул выступающий и вопрос о возможных изменениях законодательства о политических партиях, который начинает обсуждаться в обществе. Органичное развитие партийной системы, способной обеспечивать сбалансированное представительство различных групп общества в государственной власти, Андрейченко назвал сложной задачей, добавив при этом, что "повышение роли политических партий потребует соответствующей корректировки Избирательного кодекса, в том числе возможного внедрения элементов пропорциональной системы".

Касаясь оценки происходящих в стране процессов, спикер дал понять, что, по его мнению, белорусы в подавляющем большинстве "реалистично оценивают ситуацию и ответственно выполняют свой гражданский долг. Они голосовали за свое право жить в суверенной стране, спокойно трудиться и самостоятельно определять свое будущее. Сегодня все патриоты Беларуси независимо от своих политических взглядов должны сплотиться вокруг самых важных для нас ценностей. А это - мир и согласие, независимость и социальное благополучие. Парламентарии обязаны приложить все усилия для достижения этой цели", - резюмировал руководитель нижней палаты парламента РБ.