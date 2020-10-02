Более 10 человек задержаны на акции протеста в Израиле

В Тель-Авиве за нарушение общественного порядка задержаны 12 человек. Эти граждане участвовали в незаконном митинге, заявили в полиции.

Акции протеста начались 30 сентября после того, как израильский парламент одобрил во втором и третьем чтениях поправку к закону о коронавирусе, позволяющую ограничивать демонстрации. Теперь участвовать в митингах могут не более 20 человек, проживающих в радиусе километра от места его проведения.

РИА Новости напоминает, что с 25 сентября в Израиле был ужесточен общенациональный карантин. На две недели закрыли почти все предприятия, продолжают работать только продовольственные магазины и аптеки, а дома можно находиться вместе только членам одной семьи.