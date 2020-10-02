Брюссель запретил въезд в ЕС 40 белорусским чиновникам

Евросоюз в пятницу ввел в действие санкционный список из 40 чиновников Беларуси, одобренный накануне главами государств сообщества, передает ТАСС. Такая поспешность объясняется стремлением Брюсселя подтолкнуть белорусского лидера Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ.

"Мы ввели в действие сегодня черный список на 40 имен", - заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции саммита ЕС. По его словам, "единая Европа" намеренно оставила открытой дверь для продолжения диалога с Минском, именно поэтому в стоп-лист не вошел Лукашенко.

Напомним, власти Беларуси сегодня сообщили о вступлении в силу аналогичных визовых рестрикций против европейских официальных лиц.