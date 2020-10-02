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02.10.2020 11:51
Рубрика: В мире

В Минске объявили об ответных санкциях против европейских чиновников

Текст: Владимир Шилов

Власти Беларуси с пятницы вводят свой стоп-лист европейских должностных лиц, которым заказан въезд в республику. Таким образом Минск решил зеркально ответить на визовые санкции ЕС против белорусских чиновников, передает агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление МИД республики.

Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии

"Белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать", - говорится в заявлении ведомства.

В Минске также пригрозили Брюсселю дальнейшим свертыванием совместных с ЕС программ и даже разрывом дипотношения в случае дальнейшего раскручивания "санкционного маховика".

Напомним, накануне главы государств ЕС договорились ввести персональные рестрикции против 40 официальных лиц из Беларуси. Характерно, что среди них нет имени президента республики Александра Лукашенко.

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