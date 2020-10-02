В Минске объявили об ответных санкциях против европейских чиновников

Власти Беларуси с пятницы вводят свой стоп-лист европейских должностных лиц, которым заказан въезд в республику. Таким образом Минск решил зеркально ответить на визовые санкции ЕС против белорусских чиновников, передает агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление МИД республики.

"Белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать", - говорится в заявлении ведомства.

В Минске также пригрозили Брюсселю дальнейшим свертыванием совместных с ЕС программ и даже разрывом дипотношения в случае дальнейшего раскручивания "санкционного маховика".

Напомним, накануне главы государств ЕС договорились ввести персональные рестрикции против 40 официальных лиц из Беларуси. Характерно, что среди них нет имени президента республики Александра Лукашенко.