Euro NCAP забраковала "автопилот" Tesla. У "немцев" он оказался лучше

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP провёл серию испытаний комплексов беспилотных технологий, которыми в настоящее время оснащаются не только дорогие модели премиум-брендов, но и относительно бюджетные машины. В тестах приняли участие 10 автомобилей.

Эксперты Euro NCAP оценивали работу Highway Assist - системы, которая поддерживает состояние на впередиидущего автомобиля, удерживает транспортное средство в пределах полосы.

В комитете объяснили, что их тесты сосредоточены на двух аспектах: оценке баланса между технической компетентностью ассистента и сохранением внимания водителя, второй аспект - оценка возможностей системы подстраховать человека в критических ситуациях. Участникам испытаний выставляется одна из четырёх оценок: "Entry", "Moderate", "Good" и "Very Good", условно пронумеруем их соответственно от одного до четырёх.

Mercedes-Benz GLE, BMW 3 Series и Audi Q8 получили высшую оценку за то, что система помощи сохраняет свой статус и не позволяет водителю расслабиться во время управления транспортным средством, также ассистент показал себя с хорошей стороны во время развития критических сценариев, когда человек может потерять контроль над машиной.

Tesla Model 3 поставили двойку, назвав систему автопилота электрокара авторитарной: она либо управляет всеми процессами сама, либо машиной должен управлять человек - ни о каком взаимодействии речи не идёт. Эксперты отметили возможности обновления ПО "по воздуху", что позволяет в короткие сроки и без визита в сервисный центр обновить программное обеспечение и улучшить показатели.

Также оценку "Moderate" получили Volkswagen Passat, Nissan Juke и Volvo V60, на троечку справился с заданиями кроссовер Ford Kuga, продемонстрировав, что хорошо функционирующие системы безопасности доступны для моделей среднего класса.

Renault Clio и Peugeot 2008 получили наименьший балл за "обеспечение относительно скромного уровня помощи", но при этом водитель гарантированно не будет полагаться на искусственный интеллект.