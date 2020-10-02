Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.10.2020 15:29
Рубрика: Легковые авто

Ford подарил новый внедорожник за помощь нуждающимся

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Компания Ford премировала новым внедорожником Edge мужчину, безвозмездно стригущего придомовые лужайки пожилым людям, людям с физическими увечьями, матерям-одиночкам и ветеранам вооруженных сил.

Фото: Пресс-служба Ford.
Россиянка отсудила 1,7 млн рублей у Ford за дефектный кроссовер

Со своим благотворительным проектом Родни Смит колесит по США уже на протяжении двух лет, с 2018 года, когда он купил 6-летний подержанный Ford Edge. За два года Родни девять раз проехал все 50 штатов, помогая нуждающимся. А одометр автомобиля тем временем разменял четвертую сотню тысяч миль. Свой путь Родни описывает в формате дневника в соцсети Twitter.

И у его страницы уже больше 100 тысяч подписчиков. Один из августовских постов Родни посвятил своему автомобилю, где с благодарностью отозвался о его надежности. Пост был замечен PR-службой Ford Motor. В компании связались с благотворителем и предложили провести бесплатный технический осмотр и обслуживание машины при следующем посещении Детройта или Лос Анджелеса.

Но когда Родни достиг штата Мичиган, его ждал не только техосмотр, но и новый Ford Edge, подаренный компанией Ford.

"Ваше бескорыстие не останется незамеченным. Мы ценим все, что вы делаете для общества, надеемся, что вам понравится ваш новый автомобиль", - гласит сообщение компании об акции.

Старый Ford Edge после обслуживания и замены колес Родни намерен передать малоимущей семье.

#Ford