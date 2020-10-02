Ford подарил новый внедорожник за помощь нуждающимся

Компания Ford премировала новым внедорожником Edge мужчину, безвозмездно стригущего придомовые лужайки пожилым людям, людям с физическими увечьями, матерям-одиночкам и ветеранам вооруженных сил.

Со своим благотворительным проектом Родни Смит колесит по США уже на протяжении двух лет, с 2018 года, когда он купил 6-летний подержанный Ford Edge. За два года Родни девять раз проехал все 50 штатов, помогая нуждающимся. А одометр автомобиля тем временем разменял четвертую сотню тысяч миль. Свой путь Родни описывает в формате дневника в соцсети Twitter.

И у его страницы уже больше 100 тысяч подписчиков. Один из августовских постов Родни посвятил своему автомобилю, где с благодарностью отозвался о его надежности. Пост был замечен PR-службой Ford Motor. В компании связались с благотворителем и предложили провести бесплатный технический осмотр и обслуживание машины при следующем посещении Детройта или Лос Анджелеса.

Но когда Родни достиг штата Мичиган, его ждал не только техосмотр, но и новый Ford Edge, подаренный компанией Ford.

"Ваше бескорыстие не останется незамеченным. Мы ценим все, что вы делаете для общества, надеемся, что вам понравится ваш новый автомобиль", - гласит сообщение компании об акции.

Старый Ford Edge после обслуживания и замены колес Родни намерен передать малоимущей семье.