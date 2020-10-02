Голикова: Рост заразившихся COVID-19 в РФ "серьезный", но ожидаемый

"Мы на протяжении последних двух недель наблюдаем устойчивый рост численности вновь выявленных (заболевших) коронавирусной инфекцией, рост серьезный, мы его ожидали, это не какая-то новость для нас. Ожидали, потому что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов. С другой стороны, как мы всегда говорили, это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний", - сказала Татьяна Голикова.

Она отметила, что в первую очередь рост числа заболевших коронавирусом наблюдается в крупных городах, 60% прироста, по ее словам, приходится на Москву.

Татьяна Голикова также подчеркнула, что сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, которая была в марте-апреле текущего года. "Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус. Сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело", - сказала она.

Вице-премьер еще раз призвала граждан носить средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию, чтобы избежать новых мер по самоизоляции.

"Я бы хотела еще раз, как и в январе, и феврале, обратиться к нашим гражданам, [напомнить] о необходимости соблюдать все меры безопасности, социального дистанцирования, ношения масок, перчаток и так далее. <…> У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снимаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что 80-85% россиян, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали меры безопасности.

"На сегодняшний день очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависит от нас с вами", - констатировала Татьяна Голикова.

Как ранее сообщала "РГ", рост числа заразившихся COVID-19 продолжается несколько суток подряд. Сегодня, по данным оперативного штаба, в России подтверждено 9412 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 27,1% - бессимптомные.