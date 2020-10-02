Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.10.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Honda забыла рассказать о старте продаж нового CR-V в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Honda. Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.

Оказывается, старт продаж обновлённого кроссовера Honda CR-V состоялся 1 октября, однако компания сообщила об этом событии только через день.

Фото: www.autohome.com.cn
Honda показала абсолютно новый кроссовер

Honda CR-V предложен с бензиновыми двигателями объёмом 2.0 и 2.4 литра мощностью 150 и 186 л.с. соответственно. Во всех комплектациях кроссовер оснащён вариатором и системой полного привода.

Обновление принесло кроссоверу чуть подретушированную внешность и новые опции.

В базовой комплектации CR-V нового модельного года получил систему контроля усталости водителя, она жесть и в других версиях исполнения, которые также дополнили камерой бокового обзора, функцией автоматического изменения положения фар при движении задним ходом, обогревом рулевого колеса. В топовой версии Prestige CR-V обзавёлся беспроводной зарядкой для смартфона, электроприводом крышки багажника с датчиком движения.

Диапазон цен на Honda CR-V нового модельного года составляет 2 299 900 - 2 939 000 рублей. Модель по сравнению с дореформенной версией стала дороже на 56 000 - 114 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Honda.
#Honda