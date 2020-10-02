Honda забыла рассказать о старте продаж нового CR-V в России

Оказывается, старт продаж обновлённого кроссовера Honda CR-V состоялся 1 октября, однако компания сообщила об этом событии только через день.

Honda CR-V предложен с бензиновыми двигателями объёмом 2.0 и 2.4 литра мощностью 150 и 186 л.с. соответственно. Во всех комплектациях кроссовер оснащён вариатором и системой полного привода.

Обновление принесло кроссоверу чуть подретушированную внешность и новые опции.

В базовой комплектации CR-V нового модельного года получил систему контроля усталости водителя, она жесть и в других версиях исполнения, которые также дополнили камерой бокового обзора, функцией автоматического изменения положения фар при движении задним ходом, обогревом рулевого колеса. В топовой версии Prestige CR-V обзавёлся беспроводной зарядкой для смартфона, электроприводом крышки багажника с датчиком движения.

Диапазон цен на Honda CR-V нового модельного года составляет 2 299 900 - 2 939 000 рублей. Модель по сравнению с дореформенной версией стала дороже на 56 000 - 114 000 рублей.