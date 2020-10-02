Коронавирус накрыл Францию: власти закрывают бары и фитнес-залы

Если раньше у Парижа, я о его жителях, было свое неповторимое лицо, то отныне, куда не посмотри, - одни маски. На улицах, в метро и, конечно, во всех магазинах, музеях и так далее. В основном хирургические, одноразовые. Но попадаются и разноцветные, тканевые, которые, простирнув, можно носить многократно. Единственное исключение из этого правила - рестораны и бары, где разрешается, посидеть за столиком, приспустить защитную "вуаль".

Судя по всему, и с этой "вольностью" будет по большому счету покончено. Именно такой вывод можно сделать из ошеломившего парижан последнего заявления министра здравоохранения Оливье Верана. Из его слов явствует, что COVID-19 снова набирает силы, а его второе пришествие - вполне реальная и близкая перспектива. Растет число инфицированных, зашкаливая за 13 тысяч с лишним выявленных ежедневно случаев, а в ряде крупных городов достигнуты или превышены почти все "красные" контрольные цифры.

И среди них оказался Париж со всеми пригородами, так называемой "малой короны" столицы. Здесь на 100 тысяч населения сейчас приходится 263 ковидоносителей, доля реанимационных коек, занятых тяжелобольными с этим диагнозом, приблизилась к 35 процентам (это при "тревожном" показателе в 30 процентов).

В этой связи министр предупредил: если за несколько дней ситуация не изменится в лучшую сторону, то столица рискует попасть в зону "максимального уровня опасности", а это значит, что парижанам придется отказаться от семейных праздников, вечеринок с поводом и без. Будут закрыты бары, гимнастические залы, судьба ресторанов также окажется под вопросом.

Кстати, не только в Париже, но во многих других городах, таких как Лион, Гренобль, Тулуза, где ситуация не лучше столичной.

Не исключено, что такой ход событий может вызвать еще большее недовольство в стране, как это уже произошло в Марселе, а он вместе с Экс-ан-Провансом первым попал в число "суперопасных" с точки зрения центральных властей. Там в приказном порядке на две недели закрыли все рестораны и бары. Причем, сделали это без согласования с муниципалитетом, вызвав тем самым волну возмущений. Так, мэр города Мишель Рубирола написала в Twitter: "Ничто не оправдывает такое решение. Я против того, чтобы жители Марселя становились жертвами политических демаршей, которые никто не понимает". При этом в самом городе некоторые ссылаются на тот факт, что глава муниципалитета, представительница партии "Европа Экология Зеленые", на летних местных выборах обошла как правых "республиканцев", так и "марширующих" из пропрезидентской партии.

Примерно в таком же духе высказался глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Муселье, назвав диктат Парижа "коллективным наказанием". Он даже подал в суд, чтобы отменить эту меру, но его иск было отвергнут.

В самом же Марселе возмущенные хозяева и персонал ресторанов, баров и прочих точек общепита устроили самую настоящую фронду. По призыву лидера их профсоюза Барнара Марти они провели манифестацию и даже угрожали заблокировать автомагистрали, ведущие в этот второй по значению мегаполис Франции.