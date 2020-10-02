Минфин: Финансирование села будет не меньше уровня 2020 года

Финансирование села будет не меньше уровня 2020 года за счет средств, заложенных сразу в нескольких госпрограммах, сообщили в Минфине.

Так, в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы на мероприятия государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" предусмотрено 30,9 млрд рублей, 31,5 млрд рублей, 31,5 млрд рублей соответственно. Мероприятия программы направлены на обеспечение селян жильем, инженерной и социальной инфраструктурой, объектами транспортной доступности и т.п., уточняется в сообщении Минфина.

При этом аналогичные задачи содержатся в отраслевых государственных программах для развития образования, здравоохранения, транспорта, отмечают в ведомстве. И средства на развитие села, заложенные в других госпрограммах, существенно превышают финансирование госпрограммы "Комплексного развития сельских территорий" и составляют в 2020 году - 77 млрд рублей, в 2021 году - 67 млрд рублей, в 2022 году - 47 млрд рублей. Но снижение финансирования в 2021-2022 годах в Минфине объясняют отсутствием в настоящий момент пообъектного распределения, которое будет сделано ко второму чтению бюджета в Госдуме.

"По расчетам Минфина, финансирование села будет не меньше уровня 2020 года. Таким образом, мероприятия, направленные на поддержку сельских территорий, содержатся как в отраслевых государственных программах и национальных проектах, так и в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Важно общее финансирование сельских территорий, которое позволяет, в частности, улучшить качество жизни людей на селе, повысить комфорт их проживания и увеличить площади благоустроенного жилья", - пояснила замминистра финансов Ирина Окладникова.

Напомним, 30 сентября на "правительственном часе" в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал о том, как реализуется госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий". Благодаря программе Минсельхоз рассчитывает в ближайшие годы кардинально улучшить ситуацию на сельских территориях, обеспечить население комфортным жильем и качественной социальной и инженерной инфраструктурой, приблизить уровень жизни на селе к городскому. По словам министра, уже в этом году мероприятия госпрограммы позволят улучшить качество жизни на сельских территориях с населением 3,9 млн человек (13% всего сельского населения страны). Востребованность госпрограммы колоссальна, и это подтверждает объем заявок на финансирование (237,1 млрд рублей на 2021-2023 годы), сообщил Патрушев. В связи с этим ведомство прорабатывает предложения о продлении госпрограммы как минимум до 2030 года.

Между тем, по подсчетам вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, предусмотренного в проекте бюджете на 2021-2023 годы финансирования госпрограммы в пять раз меньше, чем заложено в ее паспорте (160,6 млрд рублей).

"Я посчитал, что в расчете на один населенный пункт в России эта сумма составляет 200 тыс. рублей в год, это примерно зарплата заведующего клубом. Разве можно на такие деньги оживить жизнь сельских территорий?" - возмутился депутат. Он предложил не голосовать за проект бюджета из-за недостаточного финансирования программы.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что поручение поддержать программу развития сельских территорий дал президент России Владимир Путин.

"Нам необходимо обеспечить именно сбалансированное, гармоничное, пространственное развитие России, а значит равные возможности для граждан, независимо от того, где они живут и работают. В этой связи прошу правительство и парламент обратить особое внимание и изыскать резервы, чтобы поддержать программу развития сельских территорий", - сказал президент, выступая перед членами Совета федерации 23 сентября.