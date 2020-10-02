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02.10.2020 12:43
Рубрика: Экономика

Минфин: Финансирование села будет не меньше уровня 2020 года

Текст: Татьяна Карабут
Финансирование села будет не меньше уровня 2020 года за счет средств, заложенных сразу в нескольких госпрограммах, сообщили в Минфине.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Так, в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы на мероприятия государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" предусмотрено 30,9 млрд рублей, 31,5 млрд рублей, 31,5 млрд рублей соответственно. Мероприятия программы направлены на обеспечение селян жильем, инженерной и социальной инфраструктурой, объектами транспортной доступности и т.п., уточняется в сообщении Минфина.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
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При этом аналогичные задачи содержатся в отраслевых государственных программах для развития образования, здравоохранения, транспорта, отмечают в ведомстве. И средства на развитие села, заложенные в других госпрограммах, существенно превышают финансирование госпрограммы "Комплексного развития сельских территорий" и составляют в 2020 году - 77 млрд рублей, в 2021 году - 67 млрд рублей, в 2022 году - 47 млрд рублей. Но снижение финансирования в 2021-2022 годах в Минфине объясняют отсутствием в настоящий момент пообъектного распределения, которое будет сделано ко второму чтению бюджета в Госдуме.

"По расчетам Минфина, финансирование села будет не меньше уровня 2020 года. Таким образом, мероприятия, направленные на поддержку сельских территорий, содержатся как в отраслевых государственных программах и национальных проектах, так и в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Важно общее финансирование сельских территорий, которое позволяет, в частности, улучшить качество жизни людей на селе, повысить комфорт их проживания и увеличить площади благоустроенного жилья", - пояснила замминистра финансов Ирина Окладникова.

Напомним, 30 сентября на "правительственном часе" в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал о том, как реализуется госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий". Благодаря программе Минсельхоз рассчитывает в ближайшие годы кардинально улучшить ситуацию на сельских территориях, обеспечить население комфортным жильем и качественной социальной и инженерной инфраструктурой, приблизить уровень жизни на селе к городскому. По словам министра, уже в этом году мероприятия госпрограммы позволят улучшить качество жизни на сельских территориях с населением 3,9 млн человек (13% всего сельского населения страны). Востребованность госпрограммы колоссальна, и это подтверждает объем заявок на финансирование (237,1 млрд рублей на 2021-2023 годы), сообщил Патрушев. В связи с этим ведомство прорабатывает предложения о продлении госпрограммы как минимум до 2030 года.

Между тем, по подсчетам вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, предусмотренного в проекте бюджете на 2021-2023 годы финансирования госпрограммы в пять раз меньше, чем заложено в ее паспорте (160,6 млрд рублей).

"Я посчитал, что в расчете на один населенный пункт в России эта сумма составляет 200 тыс. рублей в год, это примерно зарплата заведующего клубом. Разве можно на такие деньги оживить жизнь сельских территорий?" - возмутился депутат. Он предложил не голосовать за проект бюджета из-за недостаточного финансирования программы.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что поручение поддержать программу развития сельских территорий дал президент России Владимир Путин.

"Нам необходимо обеспечить именно сбалансированное, гармоничное, пространственное развитие России, а значит равные возможности для граждан, независимо от того, где они живут и работают. В этой связи прошу правительство и парламент обратить особое внимание и изыскать резервы, чтобы поддержать программу развития сельских территорий", - сказал президент, выступая перед членами Совета федерации 23 сентября.

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