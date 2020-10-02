Можно ли ездить на авто с разными шинами

Как правило, каждые пять лет выпускаются новые модели покрышек, которые отличаются как материалом, так и рисунком протектора. К старому комплекту такую шину подобрать сложно, а брать весь набор целиком накладно.

Можно ли поставить одну новую покрышку и оставить три старых, даже если по высоте они различаются? Нормативы прописаны в Техническом регламенте таможенного союза, ГОСТах и ПДД.

В частности, в пункте 5.5 последнего документа указано, что поездки запрещены, если шины имеют внешние повреждения и расслоения, отсутствуют крепления, есть трещины диска, или шины не соответствуют модели автомобиля по размеру или допустимой нагрузке.

Важный момент: на одну ось транспортного средства нельзя ставить разные шины. Это касается размеров, конструкций, моделей покрышек, их рисунка и прочих отличий. То есть на одну ось всегда должны ставиться одинаковые шины.

Если поставить разные, то при торможении это будет заметно. Нарушится управляемость автомобиля, повысится риск ДТП.

Поэтому при замене шин не обязательно брать сразу полный комплект, пишет aif.ru. Достаточно взять две новых и поставить их вместо износившихся на одну ось. К примеру, на переднюю, чтобы они были ведущими. С таким соседством старые колеса на задней оси, у которых протектор пока не стерся, будут нормально справляться с нагрузками.

Отсюда вывод: "запаску", отличающуюся от установленных на автомобиле шин, покупать нельзя. Она должна быть с ними одной марки и размера.

Если водитель пренебрежет этим требованием, сотрудники ГИБДД вправе оштрафовать его по статье 12.5 КоАП РФ на 500 рублей. Но не так страшен штраф, как риск попасть в ДТП, которого можно избежать.