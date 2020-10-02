От 51 тысячи рублей. Раскрыты цены на iPhone 12

Младшая версия iPhone 12 mini получит экран с диагональю 5,4 дюйма и будет стоить 649 долларов, или около 51 тысячи рублей, за базовую версию с 64 Гб памяти. Информацию об этом распространил инсайдер Apple Rumors.

В распоряжении блогера также оказались цены на другие модели новой линейки iPhone, анонс которых, по неофициальной информации, намечен на 13 октября.

⚡️iPhone 12 PRICING⚡️ I got ✅✅✅



- 12 mini (5.4”) :

64GB $649

128GB $699

256GB $799



- 12 (6.1”) :

64GB $749

128GB $799

256GB $899



- 12 Pro (6.1”) :

128GB $999

256GB $1099

512GB $1299



- 12 Pro Max (6.7”) :

128GB $1099

256GB $1199

512GB $1399 — Apple RUMORs (@a_rumors1111) October 1, 2020

Отметим, что цены для европейского рынка, включая Россию, по традиции могут оказаться выше, чем для США.

По слухам, 13 октября могут быть представлены не четыре, а пять моделей iPhone 12.