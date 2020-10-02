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От 51 тысячи рублей. Раскрыты цены на iPhone 12

Текст:   Антон Благовещенский
02.10.2020,  
16:53

Младшая версия iPhone 12 mini получит экран с диагональю 5,4 дюйма и будет стоить 649 долларов, или около 51 тысячи рублей, за базовую версию с 64 Гб памяти. Информацию об этом распространил инсайдер Apple Rumors.

В распоряжении блогера также оказались цены на другие модели новой линейки iPhone, анонс которых, по неофициальной информации, намечен на 13 октября.

Отметим, что цены для европейского рынка, включая Россию, по традиции могут оказаться выше, чем для США.

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По слухам, 13 октября могут быть представлены не четыре, а пять моделей iPhone 12.

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