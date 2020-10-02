От 51 тысячи рублей. Раскрыты цены на iPhone 12

Младшая версия iPhone 12 mini получит экран с диагональю 5,4 дюйма и будет стоить 649 долларов, или около 51 тысячи рублей, за базовую версию с 64 Гб памяти. Информацию об этом распространил инсайдер Apple Rumors.
В распоряжении блогера также оказались цены на другие модели новой линейки iPhone, анонс которых, по неофициальной информации, намечен на 13 октября.
⚡️iPhone 12 PRICING⚡️ I got ✅✅✅— Apple RUMORs (@a_rumors1111) October 1, 2020
- 12 mini (5.4”) :
64GB $649
128GB $699
256GB $799
- 12 (6.1”) :
64GB $749
128GB $799
256GB $899
- 12 Pro (6.1”) :
128GB $999
256GB $1099
512GB $1299
- 12 Pro Max (6.7”) :
128GB $1099
256GB $1199
512GB $1399
Отметим, что цены для европейского рынка, включая Россию, по традиции могут оказаться выше, чем для США.
По слухам, 13 октября могут быть представлены не четыре, а пять моделей iPhone 12.