Певицу Чичерину вывезли из опасной зоны в Карабахе, она вышла на связь

Российскую рок-певицу Юлию Чичерину вывезли из опасной зоны в Нагорном Карабахе, где ранее она попала под обстрел. Об этом сообщил представитель музыканта.

До этого появилась информация, что Чичерина не выходит на связь. Однако затем с ней все же удалось восстановить контакт. Исполнительница находится в Нагорном Карабахе вместе со своим супругом, там у нее запланировано выступление.

"Она вышла на связь, я знаю, что их вывезли в Степанакерт... Юлия действительно попала под обстрел, и долго она выбиралась, сейчас вырвалась из зоны конфликта", - сказал представитель артистки, чьи слова приводит РИА Новости.