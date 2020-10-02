Певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе. Эту информацию подтвердили в ее окружении. Об обстоятельствах данного инцидента в данный момент ничего не сообщается.

- Да, она попала под обстрел. Подробностей пока не знаем, но мы все в шоке от этой новости. Ее номер выключен, - цитирует ТАСС слова человека из окружения Чичериной.

Напомним, интенсивные бои в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике продолжаются уже более пяти дней. Накануне президенты России, США и Франции осудили эскалацию насилия в Нагорном Карабахе и призвали к немедленному прекращению боевых действий. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон также призвали Ереван и Баку возобновить переговоры по урегулирования конфликта.