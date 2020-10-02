Пять способов остановить машину, если отказали тормоза

Причин отказа тормозной системы - не одна и не две. Наиболее частые сценарии - разгерметизация системы с последующей утечкой тормозной жидкости, некондиционные тормозные шланги, контрафактная тормозная жидкость, неисправный вакуумный усилитель, замасливание колодок, дисков и барабанов, заклинивание элементов тормозной системы (к примеру, поршня в тормозном цилиндре, колодок в скобе и направляющих суппортов) и даже стершиеся "в ноль" и отвалившиеся тормозные колодки. А иногда причина еще банальнее - под педаль могут попасть небольшие предметы, например, бутылка, сумка, смартфон или инструмент. Соответственно, в зависимости от типа проблемы, следует задействовать определенный алгоритм действий, чтобы заставить автомобиль остановиться. Рассмотрим, что можно и нужно сделать в создавшейся опасной ситуации.

Пробуем продавить систему

Тормозная система большинства автомобилей имеет два независимых контура, которые либо дублируют друг друга, либо делят между собой часть функций тормозной системы.

Соответственно, если в процессе торможения педаль тормоза застопорилась (чаще всего такое случается при неравномерном износе или разрушении тормозных колодок) или провалилась (чаще всего из-за попадания воздуха через негерметичные уплотнения цилиндров) и уперлась в пол, не воспринимайте эту ситуацию как вселенский апокалипсис.

Продолжайте давить на педаль ритмичными поступательными движениями, будто накачиваете колесо ножным насосом. С большой степенью вероятности уже через пять-десять таких выжимов вы прокачаете тормоза и восстановите давление в системе.

Тормозим двигателем

Если прокачивание тормозов не увенчалось успехом, а, быть может, даже одновременно с прокачкой, пытаемся затормозить двигателем, переключаясь на пониженные передачи.

В случае с "механикой" все очевидно и просто - постепенно переходим, скажем, с пятой на третью, с третьей - на вторую или первую, в зависимости от скорости движения. Понятно, что "спускаться" сразу, скажем, с "пятой" на "первую" противопоказано - можно повредить трансмиссию.

Такая же последовательность действий - с теми "автоматами", где предусмотрен ручной режим: переходим в мануальный алгоритм и переключаемся "вниз". У тех же автоматических коробок, где ручной режим отсутствует, переведите селектор к меткам пониженных диапазонов (положения 3,2,1 или L - (ограничение диапазона). Аналогичная метода предписана также и вариаторным коробкам, которые, как правило, имитируют пониженные передачи в виртуальном "ручном" режиме.

Тормозим "ручником"

Главное, что следует понимать, - тормозить механическим "ручником" при отказе основной тормозной системы можно лишь на невысокой скорости. В противном случае есть высокая вероятность, что автомобиль может отправиться в занос. Во всех случаях тормозить механическим "ручником" следует очень плавно, поступательно, постепенно увеличивая усилие.

Вопреки распространенному мнению, электронный стояночный тормоз тоже можно использовать в критической ситуации для замедления автомобиля. Для этого нужно не нажать на кнопку, а зажать и удерживать ее. В этом случае электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы, зажмут задние колодки с тормозными дисками, активируя экстренное торможение.

Более того, электронный или электромеханический "ручник" обеспечивает гораздо более эффективное и безопасное торможение, чем классический, механический аналог. Дело в том, что он задействует гидравлическую тормозную систему, работая в связке с системами ABS и ESP, а потому может задействоваться в том числе и для экстренного торможения на более высоких скоростях.

Маневрирование

Перестроения из стороны в сторону создают дополнительное сопротивление качению, что также снижает скорость движения автомобиля.

Однако не применяйте такой прием на высокой скорости! Это чревато заносом и почти неизбежной аварией.

Разумным будет также направить автомобиль на подъем, если такой имеется. Если опыта хватает, скорость не слишком высока (не более 30 км/ч), а дорога свободна, можно попытаться также сделать серию "полицейских разворотов" (маневр автомобиля, при котором транспортное средство совершает разворот на 180 градусов, а затем, проехав определенное расстояние задним ходом, совершает обратные действия, и далее движется вперед).

Использование препятствий

Если тормоза отказали, например, при движении на спуске, а другие вышеупомянутые меры не принесли результата, остается самый радикальный метод замедления - использование препятствий. Вам очень повезет, если сосед по потоку согласится подставить бампер - буквально встанет у вас по курсу, а вам останется "пристыковаться" к спасителю.

Помощнику останется лишь задействовать тормозную систему своего авто. Лучше всего выбрать в качестве такого препятствия грузовик-тихоход с противоподкатным брусом.

Если не нашелся спаситель, остается выезд на обочину, чтобы погасить скорость о кустарники, в зимнее время - о сугробы. В городской черте на не очень высокой скорости в критической ситуации можно попутаться тормозить колесами одного из бортов о бордюры или уже всем бортом о заборы, остановки и бетонные отбойники. При этом, разумеется, следует понимать, что такой маневр очень опасен и требует высокого водительского мастерства.

Чего не нужно делать при отказе тормозов

Прежде всего - не паникуйте и не изобретайте велосипед (например, точно не нужно выпрыгивать из машины). Не включайте заднюю передачу. Хотя в Сети можно встретить подобные советы, "реверс" в лучшем случае не включится (задействована защита от дурака), а в худшем, убьет трансмиссию.

С большой степенью вероятности сломается кулиса, выкрошатся шестерни или погнутся тяги. Наконец, хотя "бывалые" нередко дают совет заглушить двигатель, не выключая зажигания, делать этого мы не рекомендуем. Хотя бы потому, что в таком случае деактивируются гидро- или электроусилитель руля, что лишь создаст дополнительные сложности.