Претендент на достройку "Северного потока-2" вышел в море

Трубоукладчик "Академик Черский", который называют самым вероятным претендентом на достройку "Северного потока-2" покинул логистическую базу газопровода - немецкий порт Мукран, где находился с начала мая этого года. Об этом свидетельствуют данные сервиса определения геопозиции морских судов Vesselfinder.com.

Считается, что в немецком порту трубоукладчик проходил техническое переоснащение и загружался необходимым оборудованием для окончания строительства. Судно встало на рейд в акватории Мукрана и пока никуда не движется. Осадка судна 6,7 метров, что по данным РБК, свидетельствует о полной загрузке судна.

Ранее, первого октября, стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока-2", получила разрешение датского энергетического агентства (DEA) на эксплуатацию газопровода на континентальном шельфе Дании. Но официальной информации о начале завершающего этапа строительства пока не было.

Нужно отметить, что 28 мая "Академик Черский" уже совершал схожий маневр - выходил из Мукрана, вставал на рейд неподалеку, но через сутки вернулся обратно.