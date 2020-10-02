Новости

Трамп вернет в кодекс "морских котиков" слова "мужчина" и "братство" 02:30
Проценко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве 02:25
Претендент на достройку "Северного потока-2" вышел в море 02:19
Штаб Трампа обвинил американскую комиссию по дебатам в предвзятости 01:59
Более 10 человек задержаны на акции протеста в Израиле 00:55
Около двух тысяч мигрантов из Гондураса прорвались в Гватемалу 00:54
Нурмагомедов назвал прием, которым хочет победить Гэтжи 00:45
Ученые выявили новые способности коронавируса 00:29
"Спартак" уступил ЦСКА, несмотря на гол Кутейкина от своих ворот 00:10
Трампа назвали "локомотивом" коронавирусной "инфодемии" 01.10.2020
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 01.10.2020
В Москве временно закроют кружки и секции 01.10.2020
В Подмосковье медведь напал на людей в цирке 01.10.2020
Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса 01.10.2020
Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы канцелярии президента 01.10.2020
Собянин: Сроки каникул зависят от ситуации с коронавирусом 01.10.2020
Водолазы нашли обломки корабля, связанного с тайной Янтарной комнаты 01.10.2020
Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Ростов-на-Дону 01.10.2020
Фракция "ЕР" определится по бюджету после встречи с Силуановым 01.10.2020
Собянин назвал критичной ситуацию с COVID-19 01.10.2020
Вышел трейлер продолжения неполиткорректной комедии "Борат" 01.10.2020
Фавипиравир для амбулаторного лечения COVID-19 пациентам выдают бесплатно 01.10.2020
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту 01.10.2020
Игроки "Зенита" подвели итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ 01.10.2020
Собянин: Пассажиропоток в транспорте сильно не снижается 01.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 02:19
Рубрика: Экономика

Претендент на достройку "Северного потока-2" вышел в море

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Трубоукладчик "Академик Черский", который называют самым вероятным претендентом на достройку "Северного потока-2" покинул логистическую базу газопровода - немецкий порт Мукран, где находился с начала мая этого года. Об этом свидетельствуют данные сервиса определения геопозиции морских судов Vesselfinder.com.

Кремль призвал не политизировать "Северный поток-2"

Считается, что в немецком порту трубоукладчик проходил техническое переоснащение и загружался необходимым оборудованием для окончания строительства. Судно встало на рейд в акватории Мукрана и пока никуда не движется. Осадка судна 6,7 метров, что по данным РБК, свидетельствует о полной загрузке судна.

Ранее, первого октября, стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока-2", получила разрешение датского энергетического агентства (DEA) на эксплуатацию газопровода на континентальном шельфе Дании. Но официальной информации о начале завершающего этапа строительства пока не было.

Нужно отметить, что 28 мая "Академик Черский" уже совершал схожий маневр - выходил из Мукрана, вставал на рейд неподалеку, но через сутки вернулся обратно.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ