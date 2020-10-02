Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси после выборов

Президент Беларуси позвонил российскому коллеге поблагодарить за вакцину от коронавируса и обсудить двусторонние отношения и сложившуюся после выборов ситуацию в республике, а также Нагорный Карабах.

Лидеры отметили, что правительства, министерства и ведомства двух стран предпринимают конкретные шаги по развитию сотрудничества во всех областях, включая межрегиональные связи, и подкрепили настрой на укрепление союзничества России и Беларуси.

Александр Лукашенко выразил признательность за помощь в борьбе с распространением коронавируса, в первую очередь за решение о поставках в приоритетном порядке вакцины в Беларусь.

Помимо вопросов двустороннего взаимодействия, Владимир Путин и Александр Лукашенко рассмотрели различные аспекты послевыборной ситуации в Беларуси с учетом продолжающихся попыток вмешательства извне. "Выражена уверенность, что возникшие проблемы будут в скором времени урегулированы", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Особое внимание президенты уделили обострению нагорно-карабахского конфликта.