В Ярославле начальника штаба УМВД заподозрили в причинении ущерба на 51 млн

В отношении руководителя подразделения УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По информации регионального следственного управления СК РФ, из материалов уголовного дела следует, что в 2012-2013 годах подозреваемый, занимавший в то время должность начальника тыла Ярославского УМВД РФ, подписывал акты приемки выполненных работ без их фактического выполнения.

По мнению следствия, своими действиями экс-начальник тыла причинил ущерб на сумму, превышающую 51 миллион рублей.

Полковник внутренней службы, начальник штаба УМВД по Ярославской области задержан. Сейчас решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что руководство ведомства назначило в отношении задержанного служебную проверку.

- В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности, - пояснили в полиции.