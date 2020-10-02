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02.10.2020 11:31
Рубрика: Экономика

Григоренко: В Камчатской краевой больнице стройка так и не идет

Текст: Светлана Ментюкова
В Камчатской краевой больнице, которую жители региона ждут с 2011 года, стройка все еще не идет, рабочие на объекте отсутствуют.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Этот неутешительный факт констатировал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе совместной с вице-премьером Маратом Хуснуллиным инспекции строительства новой краевой больницы в Петропавловске-Камчатском, передает ТАСС.

Фото: iStock
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При осмотре объекта Дмитрий Григоренко обратил внимание на то, что фактически стройка все еще не идет. "Не вижу рабочих", - сказал он, добавив, что средства на строительство уже выделены. Обсуждение вопроса продолжится на совещании, отметил он.

Как сообщалось ранее, в августе этого года премьер-министр Михаил Мишустин в рамках своей рабочей поездки по краю назвал разгильдяйством тот факт, что объект до сих пор не завершен, и поставил строительство на особый контроль. Глава правительства также поручил профинансировать строительство на 8,4 млрд рублей (в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минздраву - в объеме 1 млрд рублей, Минвостокразвития - 1,5 млрд рублей, иных источников средств федерального бюджета - 4,4 млрд рублей и бюджета Камчатского края - 1,5 млрд рублей). Больницу, отмечалось в поручениях, необходимо построить к 2023 году.

Проект новой Камчатской краевой больницы включен в план социального развития центров экономического роста Камчатского края в соответствии с решением правительственной комиссии по вопросам экономического развития Дальнего Востока.

В начале августа о необходимости поддержать строительство новой краевой больницы на Камчатке заявил президент России Владимир Путин. 12 августа он провел встречу в режиме видеоконференции с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, который попросил главу государства поддержать проект, добавив, что новой краевой больницы жители края ждут уже более 15 лет.

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