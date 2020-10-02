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02.10.2020 12:51

"Ростелеком" рассказал в Новосибирске о принципах информационной безопасности

1 октября в Новосибирске состоялось мероприятие в рамках масштабного роуд-шоу "КиберДрайв", которое охватывает 60 российских городов. На открытом семинаре собралось около 50 представителей бизнеса, государственных организаций и ИТ-специалистов, которым эксперты "Ростелекома" представили главные принципы информационной безопасности.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Открыло мероприятие выступление Ивана Шошева, пресейл-консультанта сервисов Solar JSOC. Он рассказал о текущей ситуации с защитой от хакерских атак в Сибири, а также о ключевых угрозах и вариантах защиты.

"Сообщество киберпреступников неоднородно по уровню и сложности используемых атак, при этом хакеры постоянно совершенствуются: растет их квалификация, усложняются инструменты, повышается темп использования новых уязвимостей. Вот почему для каждой компании важно вовремя определить уровень актуальных угроз и рационально спланировать бюджет на информационную безопасность", - подчеркнул Иван Шошев.

Как отметили на семинаре, приобретение и интеграция средств защиты от киберугроз требует серьезных затрат и команды специалистов, которые будут отвечать за обновление политик безопасности и техническое сопровождение решений. При этом сервисная модель использования технологий информационной безопасности от "Ростелекома" экономически выгоднее и удобнее традиционного проекта внедрения.

"Платформа управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS, которую наша компания предлагает использовать как альтернативу покупке дорогостоящих решений, включает различные технологии для защиты от хакерских атак. Платформа защищает корпоративную почту от спама и фишинговых писем, сайт компании - от взлома и DDoS-атак, ИТ-инфраструктуру компании - от сетевых атак, способных привести к компрометации ресурсов и конфиденциальных данных организации и остановке бизнес-процессов", - пояснил Денис Поршин, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Защита от хакерских атак - это только часть задачи по обеспечению информационной безопасности. По словам экспертов, следует уделять внимание и собственным сотрудникам. Во многих компаниях есть проблема утечек информации, из-за чего организации, помимо репутационного ущерба, сталкиваются с оттоком клиентов к конкурентам и утрате коммерческой тайны. Выявлять и предотвращать утечки позволяют решения класса DLP - например, Solar Dozor, который выявляет не только нелегитимную передачу конфиденциальных данных, но и помогает справиться с другими инцидентами, связанными с действиями сотрудников против компании.

Мероприятия "КиберДрайва" в Сибири продолжатся в ноябре. После Красноярска и Новосибирска 10 ноября онлайн-семинары роуд-шоу пройдут в Барнауле, Иркутске, Кемерове и Омске. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте мероприятия.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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