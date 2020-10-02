Транснефть - Западная Сибирь ввела в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода Омск - Иркутск после реконструкции

АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввело в эксплуатацию участок Пойма - Тайшет магистрального нефтепровода (МН) Омск - Иркутск после завершения работ по реконструкции.

Плановые работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия. Реконструкция участка длиной 1,35 км велась в течение десяти месяцев с целью обеспечения высокого уровня надежности эксплуатации магистрального нефтепровода.

Укладка производилась траншейным способом параллельно действующему нефтепроводу. Для обеспечения устойчивости положения трубопровода были применены полимерно-контейнерные балластирующие устройства. В рамках проекта реконструкции был смонтирован также комплекс технических средств, предназначенный для защиты нового участка МН от повреждений, вызванных коррозией. Выполнена катодная поляризация трубопровода, проведены гидроиспытания трубы на прочность и герметичность и контроль геометрических параметров. Специалисты выполнили технологическую и биологическую рекультивацию территории прохождения участка, установили опознавательные и предупреждающие знаки.

Технологическое подключение участка к системе действующих нефтепроводов было выполнено в июне во время плановой остановки транспортировки нефти. После завершения работ транспортировка возобновилась в полном объеме.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"