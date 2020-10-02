В Коми возбудили уголовное дело по факту убийства полицейского

Следственный комитет Республики Коми возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейских - по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"РГ" ранее писала о том, что ночью 2 октября в Сыктывкаре на двух сотрудников патрульно-постовой службы напал психически нездоровый мужчина. Полицейские прибыли на вызов в квартиру по звонку женщины. Она пожаловалась на неадекватность гражданского мужа.

В результате нападения один полицейский умер от ножевых ранений на месте ЧП, второго с тяжелыми травмами в области груди и живота госпитализировали в больницу. Виновник свел счеты с жизнью.

На месте ЧП работают сотрудники МВД и СК Республики Коми. Проводится комплекс неотложных следственных и процессуальных действий, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.